Meloni: "Bene Corte Ue su Cpr, persi due anni per letture giudiziarie forzate"

"Il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul protocollo Italia-Albania conferma la piena compatibilità dell'accordo con il quadro normativo europeo in materia di rimpatri e diritto d'asilo. Si tratta di un passaggio rilevante che smentisce ritardi e interpretazioni giuridiche fragili, le quali hanno avuto un impatto significativo sul nostro Paese. Questo pronunciamento rafforza l'impostazione di Fratelli d'Italia e consolida l'azione del Governo guidato da Giorgia Meloni. Gestire i flussi migratori in modo ordinato, contrastare le reti criminali legate alla tratta di esseri umani e garantire il rispetto delle regole: questa è la linea concreta che abbiamo scelto e che oggi trova conferma nei fatti. È il momento di superare pregiudizi e allarmismi: servono responsabilità, serietà e una visione strategica. Il Governo proseguirà con determinazione su questa strada, tutelando l'interesse nazionale, la sicurezza dei cittadini e contribuendo alla costruzione di un'Europa più equilibrata e coesa". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Maria Grazia Frijia.