Meloni: "Bene Corte Ue su Cpr, persi due anni per letture giudiziarie forzate"
La premier ha commentato la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue
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"Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all'Italia due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all'immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, commentando la posizione dell'avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nel parere non vincolante che anticipa la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo, secondo cui il protocollo Italia-Albania per la gestione dei migranti "è compatibile" con le norme Ue sul rimpatrio e l'asilo, a condizione che "i diritti dei migranti siano pienamente tutelati".
Frijia (FdI): "Corte Ue conferma compatibilità patto Italia-Albania"
"Il parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul protocollo Italia-Albania conferma la piena compatibilità dell'accordo con il quadro normativo europeo in materia di rimpatri e diritto d'asilo. Si tratta di un passaggio rilevante che smentisce ritardi e interpretazioni giuridiche fragili, le quali hanno avuto un impatto significativo sul nostro Paese. Questo pronunciamento rafforza l'impostazione di Fratelli d'Italia e consolida l'azione del Governo guidato da Giorgia Meloni. Gestire i flussi migratori in modo ordinato, contrastare le reti criminali legate alla tratta di esseri umani e garantire il rispetto delle regole: questa è la linea concreta che abbiamo scelto e che oggi trova conferma nei fatti. È il momento di superare pregiudizi e allarmismi: servono responsabilità, serietà e una visione strategica. Il Governo proseguirà con determinazione su questa strada, tutelando l'interesse nazionale, la sicurezza dei cittadini e contribuendo alla costruzione di un'Europa più equilibrata e coesa". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Maria Grazia Frijia.