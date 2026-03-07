Cpr in Albania, Piantedosi contro le toghe: "Giocano una partita ideologica"

Il ministro dell'Interno ha poi specificato: "Vi sembra normale che alcuni magistrati in servizio facciano anticipazione di giudizio rispetto a provvedimenti normativi che addotta il governo, dicendo praticamente: "È inutile che fanno queste leggi perché dei Cpr in Albania non resteranno che macerie, perché queste leggi non verranno mai applicate?". Vi sembra normale che questo possa succedere, quando la parte processuale costituita dal governo, dietro la quale c'è il lavoro di poliziotti, decide di restringere nel Cpr in Albania come nei Cpr sul territorio nazionale delle persone che hanno violentato o commesso reati efferati e poi vengono rimessi in libertà?".