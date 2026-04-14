Meloni: "Sospendere il Patto, l'Ue non si muova troppo tardi"

Sospendere il Patto di Stabilità "potrebbe aiutare. L'Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto della crisi nei prossimi mesi. Sarebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al Vinitaly di Verona. "Bisogna continuare a lavorare per mandare avanti i negoziati di pace per stabilizzare la situazione e riaprire lo Stretto di Hormuz, che per noi è fondamentale", ha aggiunto la presidente del Consiglio.