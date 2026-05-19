Deroga al Patto di stabilità, la Commissione Ue: "Valutiamo la richiesta dell'Italia"

Allargare la clausola di salvaguardia per comprendere, oltre alla difesa, anche l'energia? "Valutiamo". È uno spiraglio, per ora piccolo, quello che il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovkis, ha aperto di fronte alle insistenze del governo italiano riguardo alla possibilità di sospendere il Patto di stabilità. Una possibilità che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente. "In Commissione Ue, continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richieda e richiederà. Ed è in questo spirito che stiamo anche esaminando la richiesta dell'Italia", ha detto Dombrovkis.