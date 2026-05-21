Agenzia per la Cybersicurezza, si dimette il prefetto Bruno Frattasi

Di certo malumori e contrasti si respiravano da tempo nella sede di corso Italia dell'Agenzia. Cui avrebbero contribuito - secondo quanto si apprende - un progetto di revisione riorganizzativa dell'Agenzia messo a punto dal direttore che prevedeva la nomina di alcuni dirigenti e di una trentina di manager. Progetto che avrebbe comportato un aggravio dei costi per l'organismo ritenuto non giustificato. Altre frizioni sarebbero nate attorno a un concorso pubblico bandito pochi mesi fa e al quale avrebbero voluto partecipare familiari di dirigenti dell'Agenzia. Una situazione che avrebbe provocato forti contrasto all'interno della stessa Agenzia tanto da portare ad un cambiamento della commissione esaminatrice.