"Cos'è la Repubblica per te?" Il Quirinale raccoglie i video dei cittadini

Tutti gli short video inviati verranno pubblicati, compresi quelli che esprimono dissenso. Ogni filmato sarà soggetto a regole ben precise e sarà moderato. Nella prima giornata dell'iniziativa sono oltre cento i video arrivati e pubblicati e se il buondì si vede dal mattino, durando l'iniziativa un anno, si arriverà a migliaia di video. Per il lancio, il primo testimonial è stato Sergio Mattarella in prima persona con la frase: "La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi" ma oggi compaiono anche Checco Zalone, Claudio Bisio, Jasmine Paolini e Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini tattici nucleari.