"Cos'è la Repubblica per te?" Il Quirinale raccoglie i video dei cittadini

"Che cos'è la Repubblica per te? Cosa significa questa parola ad 80 anni dalla sua nascita?" E' il Quirinale che lo chiede ai cittadini, lanciando un sito dove ognuno potrà pubblicare un breve video, spiegando o meglio raccontando il significato per lui di questa parola. Un modo per sensibilizzare la gente ma soprattutto i più giovani sulla nostra forma di governo che potrebbe risultare scontata anche se non lo è. Una iniziativa davvero innovativa per la Presidenza della Repubblica che mira a coinvolgere sempre più i cittadini riportandoli al centro delle iniziative.
Tutti gli short video inviati verranno pubblicati, compresi quelli che esprimono dissenso. Ogni filmato sarà soggetto a regole ben precise e sarà moderato. Nella prima giornata dell'iniziativa sono oltre cento i video arrivati e pubblicati e se il buondì si vede dal mattino, durando l'iniziativa un anno, si arriverà a migliaia di video. Per il lancio, il primo testimonial è stato Sergio Mattarella in prima persona con la frase: "La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi" ma oggi compaiono anche Checco Zalone, Claudio Bisio, Jasmine Paolini e Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini tattici nucleari.
"I volti della Repubblica": è questo il nome del nuovo sito che diventerà un archivio vivente dei pensieri e delle riflessioni dei cittadini. Un modo per riportare il valore a una parola che ha assunto un significato importante nella vita di tutti i cittadini dopo il referendum del 1946 e che non deve essere dimenticata. Verrà creato un archivio digitale che potrà sempre essere utilizzato come avverrà per il prossimo 2 giugno, quando al posto del ricevimento nei giardini del Quirinale si terrà una festa nella piazza antistante il palazzo con la proiezione anche dei filmati.