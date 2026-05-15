Mattarella: "Ferma opposizione a sopraffazioni è una conquista morale"

"In molte, troppe parti del mondo il diritto internazionale viene apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere". E' un passaggio del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato a Carla Marina Lendaro del comitato "Iniziative 50 anni Processo Risiera" in occasione del convegno "Il processo della Risiera di San Sabba del '76, mezzo secolo dopo", all'Università di Trieste. "Lungo tempo è trascorso ma quei terribili eventi simbolo della catastrofe dei totalitarismi continuano a interpellarci" comincia il messaggio, sottolineando che "i valori della libertà, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia, scolpiti nella nostra Costituzione, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile".