Lecco, consigliera leghista evoca Modena contro Schlein | Solidarietà di Meloni

Per il Pd, che ha espresso "sdegno" e "ferma condanna", si è trattato di un "chiaro riferimento alla strage compiuta a Modena qualche giorno fa". "Non siamo davanti a una battuta o a una provocazione: siamo davanti a una frase che evoca un gesto violento contro militanti, cittadini e avversari politici impegnati in una normale iniziativa democratica", ha scritto in una nota.