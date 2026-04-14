Meloni-Trump, Schlein: "Solidarietà al premier, non accettiamo attacchi al nostro Paese"

"Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump al presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a papa Leone". Così la segretaria Dem Elly Schlein in Aula alla Camera. "Siamo avversari in quest'Aula - ha aggiunto, - ma tutti cittadini italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese".