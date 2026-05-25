Elezioni amministrative 2026: dall'ex boy scout al "barone rosso", ecco i primi vincitori

Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, è stato eletto nuovo sindaco di Salerno con quasi il 60% delle preferenze. Per lui si tratta di un ritorno alla guida della città, avendo ricoperto l'incarico più volte tra il 1993 e il 2015. Si è presentato con una lista sostenuta dal Pd (senza il simbolo). Molto distanti gli altri candidati: Franco Massimo Lanocita, sostenuto da M5s e Avs, ha ottenuto il secondo posto, mentre Gherardo Maria Marenghi, candidato del centrodestra, si è classificato terzo. De Luca, a queste elezioni, ha ripresentato lo storico schema civico che lo aveva già portato alla vittoria in passato.