Secondo giorno di elezioni amministrative. Circa 6,5 milioni di italiani tra ieri, domenica 24 maggio, e oggi erano chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 Comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15mila abitanti e dunque, se dalla prima tornata nessun candidato uscirà con una maggioranza almeno del 50% +1, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. I seggi hanno riaperto alle 7 di mattina e chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio.