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Elezioni amministrative, riaprono i seggi: si vota in quasi 900 Comuni

Nella prima giornata di voto si è registrato un calo nell'affluenza, alle 23 era al 46,5%

25 Mag 2026 - 07:03
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Secondo giorno di elezioni amministrative. Circa 6,5 milioni di italiani tra ieri, domenica 24 maggio, e oggi erano chiamati a esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 Comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15mila abitanti e dunque, se dalla prima tornata nessun candidato uscirà con una maggioranza almeno del 50% +1, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. I seggi hanno riaperto alle 7 di mattina e chiuderanno alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. 

  

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