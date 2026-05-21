Elezioni amministrative 2026, guida alle urne: la scheda, il voto disgiunto e la legge elettorale

Nei Comuni con almeno 15mila abitanti, la modalità di elezione si fa più intricata. È infatti ammesso il voto disgiunto, che permette di sostenere il nome di un candidato sindaco e una lista non collegata al medesimo candidato. In questo caso il voto è attribuito sia al candidato che alla lista dei consiglieri non collegata. È anche possibile tracciare solo un segno sul candidato sindaco o sulla lista, nel qual caso il sostegno va al nome a cui la lista è associata. Oppure segnare sia il candidato sindaco che una delle liste a lui connesse. Anche in questo caso è possibile esprimere preferenze connesse alla lista segnata. In caso di espressione di due nomi, bisogna segnalare quello di una candidata di genere femminile e di un candidato di genere maschile pena l’annullamento della seconda preferenza.