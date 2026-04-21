Immediate le prese di posizione dei rappresentanti istituzionali, a partire dalla sindaca Andreina Esposito e dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Marca, che hanno sottolineato la volontà di condannare "con fermezza ogni forma di violenza" e hanno ribadito "il nostro impegno per una comunità fondata su rispetto, legalità e convivenza civile". Il capo lista di Malafronte, Salvatore Alfano, ha commentato: "L'episodio, se confermato, risulta estremamente grave e preoccupante. Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull'accaduto nel più breve tempo possibile, accertando responsabilità e dinamiche dei fatti. Ritengo fondamentale attendere l'esito degli accertamenti prima di assumere eventuali decisioni o provvedimenti".