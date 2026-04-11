La violenza, infatti, segue di poche settimane il caso del 13enne che ha accoltellato un'insegnante in una scuola media della provincia di Bergamo, a Trescore Balneario. L'adolescente colpì la docente al collo e all'addome nei corridoi della scuola, poco prima dell'inizio delle lezioni con un coltello da cucina e indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni mimetici. Aveva uno smartphone appeso al collo per filmare l'aggressione. E dalla Francia rimbalza il ripetuto accoltellamento all'addome a una ragazzina di 15 anni ricoverata in gravi condizioni. E' successo nell'ovest, ad Ancenis, vicino a Nantes. L'ha colpita a più riprese un coetaneo del suo stesso liceo. La gendarmeria lo ha messo subito in stato di fermo. Aveva usato un coltello da cucina. Tutti gli studenti sono stati isolati nelle classi in attesa che i gendarmi eliminassero ogni dubbio sulla sicurezza nel liceo.