Pisa, 12enne ferisce a forbiciate una compagna di classe durante l'ora di educazione fisica
Ha attirato in bagno la coetanea e ha provato a colpirla mirando al collo. La vittima, portata in ospedale, è stata poi dimessa
© Afp
L'ha attirata nel bagno della palestra di una scuola media con una scusa, durante l'ora di educazione fisica, e l'ha colpita con un paio di forbici procurandole ferite lievi al collo. Protagonista della vicenda una 12enne che ha aggredito una coetanea. E' successo nella provincia di Pisa. La ragazzina ferita dopo essere stata trasferita in ospedale è poi stata dimessa. L'altra, invece, è stata portata in caserma dai carabinieri insieme ai suoi genitori. Ma, secondo quanto si è appreso, non avrebbe dato spiegazioni sui motivi dell'aggressione che tuttavia non sarebbe avvenuta per un litigio.
La vicenda
Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno già inviato una prima relazione alla procura minorile. Al momento non risultano ipotesi di reato anche perché la dodicenne autrice dell'aggressione non è imputabile per la legge. I magistrati minorili e i carabinieri cercheranno comunque di contestualizzare quanto accaduto nel tentativo di dare una spiegazione a un gesto che, comunque, al momento sarebbe stato compiuto, secondo gli inquirenti, "per motivi assolutamente futili" e senza che vi fossero tensioni pregresse tra le due ragazzine. Entrambe sono di origine straniera.
Ora, i compagni di scuola delle due dodicenni e anche il personale scolastico sono sotto shock. Dell'accaduto è stato informato anche il sindaco del centro del Pisano. Sullo stato delle indagini l'autorità giudiziaria mantiene il massimo riserbo, ma è assai probabile che gli investigatori cercheranno di andare a fondo analizzando tutti i dispositivi elettronici nella disponibilità della ragazzina che ha colpito la compagna di classe. Si vuole infatti soprattutto setacciare eventuali profili social e la rete Internet a caccia di un possibile movente, che potrebbe perfino celarsi dietro eventuali tentativi di emulazione con fatti più recenti.
I precedenti
La violenza, infatti, segue di poche settimane il caso del 13enne che ha accoltellato un'insegnante in una scuola media della provincia di Bergamo, a Trescore Balneario. L'adolescente colpì la docente al collo e all'addome nei corridoi della scuola, poco prima dell'inizio delle lezioni con un coltello da cucina e indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni mimetici. Aveva uno smartphone appeso al collo per filmare l'aggressione. E dalla Francia rimbalza il ripetuto accoltellamento all'addome a una ragazzina di 15 anni ricoverata in gravi condizioni. E' successo nell'ovest, ad Ancenis, vicino a Nantes. L'ha colpita a più riprese un coetaneo del suo stesso liceo. La gendarmeria lo ha messo subito in stato di fermo. Aveva usato un coltello da cucina. Tutti gli studenti sono stati isolati nelle classi in attesa che i gendarmi eliminassero ogni dubbio sulla sicurezza nel liceo.
Episodi che richiamano quello di gennaio, a La Spezia, con l'omicidio di un 18enne ucciso da un coetaneo per alcune foto di molti anni prima in cui ritraevano la vittima con la fidanzata dell'assassino.