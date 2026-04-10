Prof accoltellata, il legale: "Fa ancora fatica a deglutire e parlare ma ha voglia di tornare presto a scuola"

"Per varie mattine alla settimana deve andare in ospedale per le medicazioni, le terapie e vari accertamenti". Le cure sono costanti e richiederanno tempo. Nonostante tutto, la docente non si arrende. "La strada è abbastanza in salita, ma pian piano sta facendo piccoli passi di miglioramento. Lei non demorde e combatte tutti i giorni perché vuole tornare a scuola dai suoi amati studenti per accompagnarli all’esame di terza media" ha ribadito il legale.