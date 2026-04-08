Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale e degli altri detenuti". Per questi motivi, facendo riferimento a "episodi di particolare gravità" che hanno "gravemente pregiudicato l'ordine e la sicurezza" nel carcere di Busto Arsizio (Varese), il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deciso di applicare il "regime di sorveglianza particolare" per il detenuto Zaccaria Mouhib, ossia il 24enne trapper da milioni di follower Baby Gang, arrestato di nuovo lo scorso 17 marzo in un'inchiesta della procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata.