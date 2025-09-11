Milano, arrestato trapper Baby Gang: trovato con una pistola

L'indagine della Procura è più ampia e riguarda un presunto traffico di armi
© Ansa
Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. Il 24enne è stato portato nel carcere di San Vittore. L'indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia e riguarda un presunto traffico di armi.
Il trapper di 24 anni è accusato di porto illegale di arma, stando a quanto riferito dal suo legale, l'avvocato Niccolò Vecchioni, perché la pistola gli è stata trovata a seguito di una perquisizione che è stata disposta ed effettuata nella stanza di un albergo a Milano dove il cantante, ai vertici delle classifiche di streaming e non solo, si trovava dopo essersi esibito mercoledì sera al concerto di Emis Killa.
Per l'arresto in flagranza relativo alla pistola trovata procede l'autorità giudiziaria di Milano, mentre nell'ambito delle indagini più ampie della Procura di Lecco sono state effettuate perquisizioni sempre a carico di Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, e altre persone. Nell'abitazione del trapper a Calolziocorte, i carabinieri hanno trovato altre due pistole clandestine. L'indagine ha portato anche all'arresto di quattro persone, con passaporto macedone, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d'affari di circa 12mila euro al mese.
L'indagine della Procura di Lecco, scattata nel gennaio del 2024, ha preso il via dall'arresto in passato di un altro indagato che fu trovato in possesso, oltre che di droga, di un fucile mitragliatore d'assalto di derivazione AK47, risultato di "fabbricazione ex cecoslovacca", perfettamente funzionante e con munizionamento. I carabinieri, coordinati dal procuratore Domenico Ezio Basso, sono riusciti ad accertare come quell'arma fosse riconducibile alla famiglia Hetem (quattro di loro sono stati arrestati nell'ultimo blitz di queste ore nell'indagine) e che era stata "utilizzata durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue", ossia l'amico trapper Mohamed Lamine Saida, 23 anni, anche lui indagato e già detenuto per scontare un cumulo pene per due condanne definitive.
Prima dell'arresto in flagranza per la pistola, nell'ambito di questa operazione più ampia, Baby Gang era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per il caso della sparatoria vicino a Corso Como, zona della movida milanese. In altri processi, poi, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive.
