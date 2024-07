Il trapper Baby Gang assolto in appello dall'accusa di rapina

Baby Gang è stato assolto in appello "per non aver commesso il fatto" dall'accusa di rapina. Il trapper 23enne era stato condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una presunta rapina a Vignate, nel Milanese. Nei giorni scorsi Baby Gang era già stato scarcerato ed era tornato ai domiciliari su decisione del Riesame. Baby gang è già stato condannato in primo grado anche a 5 anni e 2 mesi per una presunta sparatoria in una delle zone della movida milanese nell'estate di due anni fa: per questo processo la sentenza d'appello è attesa per i prossimi giorni.