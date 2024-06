Milano, scarcerato il trapper Baby Gang: torna ai domiciliari

Nell'udienza tenuta martedì, la difesa di Baby Gang ha sostenuto che le immagini divulgate sui social e per le quali la Procura generale di Milano che sta celebrando il processo d'appello per la sparatoria di corso Como ha chiesto il rientro in carcere, allegando alcuni screenshot telefonici, sono immagini "promozionali" del nuovo album musicale in uscita quello stesso mese. Nel girato viene mostrata una pistola "finta", "erba finta" (come anche un carro armato finto) di cui ci sarebbero le fatture. Il trapper avrebbe sempre "lavorato previa autorizzazione" come dimostrerebbe il suo "percorso autorizzativo".