Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue: sarà estradato

Il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. La prima, a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese. La seconda, a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper".