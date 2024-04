Sparatoria Milano, Simba La Rue va in carcere: "Incapace di controllarsi'

Il trapper Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, va in carcere per aver mostrato "totale incapacita' di autocontrollo".

Lo ha stabilito la Corte d'appello di Milano accogliendo la richiesta della Procura generale nei confronti dell'artista, già condannato a 6 anni 4 mesi e 15 giorni di reclusione in primo grado a novembre 2023 per l'aggressione avvenuta in corso Como nel luglio 2022 in cui, assieme ad altre persone fra cui il trapper Baby Gang, furono gambizzati due ragazzi di origine senegalese.