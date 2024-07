Baby Gang, dimezzata in appello la condanna per sparatoria movida

È stata dimezzata da 5 anni e 2 mesi a 2 anni e 9 mesi la condanna per il trapper Baby Gang nel processo abbreviato con al centro la sparatoria, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio del 2022 in piena movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi. Lo ha deciso la corte d'Appello, che ha ridotto da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e 6 mesi la condanna anche per Simba La Rue, tra gli imputati assieme ad altri giovani del gruppo dei due trapper. Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, con milioni di follower, di recente è stato assolto in Appello in un processo per rapina.