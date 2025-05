Videochiamata al concerto dal carcere, indagato il rapper Baby Gang

La Procura di Catania ha indagato il rapper Zaccaria Mouhib, 24 anni, in arte Baby Gang, dopo la videochiamata durante un live al collega Niko Pandetta, detenuto in Calabria dal 2024. L'artista è indagato per concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravato dall'avere favorito la mafia, e per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che gli impediva di essere presente nel capoluogo etneo. Al rapper è stato anche sequestrato lo smartphone per essere sottoposto ad accertamenti forensi.