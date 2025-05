Catania, Baby Gang in videochiamata con Niko Pandetta (rapper in carcere) sul palco

A Catania, durante la sua esibizione sul palco dell'evento musicale One Day, il rapper Baby Gang ha videochiamato Niko Pandetta, suo collega che dal 2022 è in carcere per spaccio ed evasione. Il gesto ha scatenato le polemiche. Come riporta La Sicilia, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire se si sia trattato di un video preregistrato o di una vera e propria live.