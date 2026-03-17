A POCHI GIORNI DALLA CONDANNA

Baby Gang, il rapper arrestato di nuovo a Lecco

Il fermo arriva dopo la condanna a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola con matricola abrasa emessa il 4 marzo scorso

17 Mar 2026 - 08:04
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È stato arrestato di nuovo Mouhib Zaccaria, in arte Baby Gang. I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono protagonista il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, emessa il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. 

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L'arresto precedente

 Il 24enne era stato arrestato precedentemente l'11 settembre del 2025. Il fermo era avvenuto nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione gli agenti avevano rinvenuto in una stanza d'albergo a Milano una pistola detenuta illegalmente e con la matricola abrasa. 

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