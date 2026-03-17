Baby Gang, il rapper arrestato di nuovo a Lecco

È stato arrestato di nuovo Mouhib Zaccaria, in arte Baby Gang. I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono protagonista il trapper e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, emessa il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.