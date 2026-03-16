Così, proprio nel giorno del suo compleanno, il cantante è finito a Rebibbia. Intanto il nuovo disco, tredici tracce una lunga lista di collaborazioni importanti con artisti della scena rap italiana, da Baby Gang e Simba La Rue a Kid Yugi e Guè, sarebbe in uscita a fine mese, a tre anni dall'ultimo, come annunciato dallo stesso Pandetta su Instagram e da una grossa campagna pubblicitaria. "Siete la mia famiglia! Sono felice di avervi avuto al mio fianco nella tempesta. Speriamo di poterci godere il sole tutti insieme", aveva scritto nei ringraziamenti via social.