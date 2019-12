Concerto di Natale del cantante neomelodico Niko Pandetta per i camorristi al 41bis: "Assurdo che non sia stato fermato"

"Napoli non è Niko Pandetta e Niko Pandetta non è Napoli: questi sono i personaggi che fanno più male alla nostra terra, tentando di normalizzare la camorra elogiandola nei testi delle proprie canzoni. Questa è camorra, così com’è camorra quella di chi spaccia, ruba, ammazza. Questi personaggi vanno cancellati, è assurdo che non sia stato fermato”. E' durissima la denuncia sui social network del consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli che con video testimonia il concerto di Natale non autorizzato che il cantante neomelodico catanese ha tenuto per le strade di Fisciano (Napoli) in omaggio ai boss in regime di carcere duro con il 41bis.