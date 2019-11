Tre agguati a Napoli in poche ore: ucciso un 30enne, feriti due ragazzi

Un morto e due feriti a Napoli per tre agguati legati alla criminalità locale in poche ore. Giovedì sera, verso le 21, è stato ucciso il 30enne Alessandro Napolitano, mentre si stava recando a casa della madre a bordo della propria auto. Poche ore dopo un 19enne è stato gambizzato in vico Paradiso alla Salute. Venerdì mattina Antonio Giarnieri, dipendente 23enne di un bar, è stato ferito alle gambe in una sparatoria avvenuta nell'esercizio commerciale.