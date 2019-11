Camorra, nuovo agguato contro giornalista di "Campania Notizie": raffica di spari mentre era in auto

L'aggressione è avvenuta giovedì sera nei pressi di un'area oggetto di speculazione edilizia, nella zona della Nato. "Sono stati dieci i proiettili esplosi ad altezza d'uomo, quindi per uccidere" scrivono in una nota i vertici di Fnsi, Sugc e Unci Campania. "Chiediamo alla magistratura che si indaghi in ogni direzione per chiarire quanto accaduto. Il dovere dei giornalisti adesso è quello di non lasciarlo solo e di andare ad illuminare le storie che stava raccontando. Dobbiamo essere la sua scorta mediatica".

Lunedì il direttore di "Campania Notizie" era stato vittima di un'altra aggressione. Il giornale locale riferisce che De Michele è stato raggiunto e aggredito da due persone a bordo di una moto con volto coperto da casco integrale. Uno dei due è sceso dal mezzo e, armato di una spranga di ferro, ha causato gravi danni all'auto del giornalista mentre l'altro lo ha costretto a scendere con la forza.