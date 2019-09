Raduno della Lega a Pontida: insulti a Gad Lerner, aggredito videogiornalista

Raduno all'insegna di "La forza di essere liberi!" - "La forza di essere liberi!" in blu e giallo con il tricolore italiano sulla sommità è lo slogan che occupa il fondale del palco di Pontida, la cittadina bergamasca dove si tiene il raduno della Lega. Si legge anche in più punti il mantra "Prima gli italiani". "Pontida 2019" è, invece, la scritta in verde e sfondo bianco sul prato. In migliaia i militanti del Carroccio sul pratone. Si vedono diverse magliette verdi, alcuni tricolori, i vessilli della Liga veneta e della Lega Lombarda. Tra gli striscioni affissi di fronte al palco "Saronno" con accanto il simbolo del sole delle Alpi, "Con Matteo Salvini liberiamo le Marche" e "Lega Livorno".



"Mai vista una Pontida così grande" - "Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l'ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece sara' una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un governo del palazzo". Così il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti, prima del suo intervento dal palco.



"Insulti a Mattarella? Bisogna sempre portare rispetto" - "Possono essere sbagliati i toni, bisogna sempre portare rispetto. Sicuramente sono state fatte scelte che non corrispondono alla volontà popolare. Io però non uso l'insulto e propongo agli italiani un cambiamento", ha poi detto Salvini commentando le parole di Vito Comencini sul Capo dello Stato. "Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo, mi fa schifo chi non tiene conto del voto del 34% degli italiani", aveva detto il deputato leghista durante l'assemblea della Lega Giovani.



Legge elettorale, "Alleati del centrodestra d'accordo con me" - Gli alleati del centrodestra "sono d'accordo con un referendum sulla legge elettorale. Ne avevo parlato con entrambi". Lo ha affermato Salvini, aggiungendo che "io voglio che ogni italiano sappia per chi vota, senza che ci siano partitini che tengono in ostaggio il Paese".



"Se smontano dl Sicurezza pronti a referendum" - "Il problema è che l'Italia torna ad essere un campo profughi. Lo vedremo nelle prossime settimane. Le Ong hanno festeggiato - ha detto l'ex ministro dell'Interno -. Se smonteranno il decreto Sicurezza sarà un'altra occasione di referendum, perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo. Sull'immigrazione la vede grigia nei prossimi mesi, la vedo male".



"Non vorrei essere Di Maio col cappello in sedi Pd" - Non è mancata poi una stoccata all'ex alleato di governo. "Oggi non vorrei essere un Di Maio che va col cappello in mano nelle sedi del Pd in Umbria, in Emilia e in Calabria a chiedere due posticini, preferisco essere Salvini", ha detto il leader della Lega, aggiungendo "che triste fine per chi voleva la rivoluzione". "Si rassegnino - ha aggiunto - perché in Umbria c'è una voglia di cambiamento dopo 50 anni di sinistra e i trucchetti di palazzo non valgono nulla. Mi dispiace per i milioni di italiani che hanno votato 5 Stelle pensando al cambiamento si vedono ridotti a chiedere due posticini al Pd per non scomparire. Ognuno è artefice del suo destino. Lascio a loro la disperazione, io mio tengo la nostra voglia di costruire".



Fischi e insulti contro Gad Lerner - Fischi e insulti all'arrivo del giornalista Gad Lerner al raduno di Pontida. "Sei un massone", "buffone", "chi semina merda, raccoglie merda": sono alcune delle frasi pronunciate a gran voce da alcuni militanti all'arrivo del giornalista nell'area stampa. "Vergogna", "vai a casa", hanno urlato alcuni contro di lui al limite della zona dedicata ai giornalisti. "Certo che sono venuto per un servizio. Vengo a Pontida da prima di loro", ha commentato con i cronisti.



Aggressione a videomaker, telecamera danneggiata - "Sei un provocatore. E' meglio che te ne vai perché adesso ci incazziamo". Sono le minacce rivolte al giornalista e videomaker Antonio Nasso da un militante. Un altro, nelle vicinanze, ha colpito la sua telecamera con un pugno, danneggiando il microfono. Il cronista stava chiedendo conto della frase "Mattarella mafioso" appena sentita sul pratone.