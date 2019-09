Non affitta ai meridionali, Salvini: "Leghista? La signora è una cretina"

"La signora che non affitta ai meridionali? E' una cretina". Sconfessa così Matteo Salvini la "leghista razzista al 100%" che ha negato il suo appartamento in provincia di Milano a una 28enne pugliese. Il segretario della Lega, a margine dell'Assemblea degli amministratori locali del Carroccio, ha risposto a distanza alla locatrice che negli audio-shock diffusi sui social network motiva il suo diniego definendosi una "salviniana": "Non ho il piacere di conoscerla ed è lontanissima dal mio pensiero".