Bergamo, prof accoltellata dal 13enne in diretta Telegram, lo psicologo: "Troppo facile dare la colpa ai social, lavorare sulle emozioni"

L'unica vera prevenzione oggi consiste nel legittimare le emozioni. In questo momento, bisognerebbe leggere la lettera del 13enne in ogni scuola, in ogni famiglia. Invece, leggono tutti quella della professoressa perché il problema di questa società è che i fenomeni dell'emulazione - che ci sono e rischiano di esserci in questo come in altri casi - li attribuiamo al fatto che si parli dei casi ai ragazzi. È vero il contrario. Questo succede anche con il tema del suicidio. Non ne parliamo mai. Da anni dico che dovremmo farlo a scuola e ogni sera a tavola.



Perché il bisogno di trasmettere la violenza in diretta, come è accaduto nel caso del 13enne?



Si chiama caduta del confine tra intimo e privato. Parliamo di generazioni che sono cresciute con genitori, insegnanti, educatori, pure psicologi che passano tutta la vita su Internet, davanti ai social; ma non solo, che sono state riprese dai 0 ai 12 anni a ogni recita dell'asilo. Mi domando, inoltre, se la gente guardi cosa succede in Italia ogni volta che un adulto discute di qualcosa. Nessuno giustifica nessuno, sia chiaro, ma la violenza e il vivere nella società pornografizzata sono gli adulti ad averli creati. Oppure vogliamo sempre dire che sono stati i social? Bisognerebbe iniziare a cambiare un po' il modo di essere adulti, se vogliamo fare prevenzione, oppure si continuerà ad alimentare una società violenta dove tutto quello che conta è "farla grossa" davanti a una telecamera. O vogliamo ancora lavarci la coscienza facendo finta di vietare i social agli under 16 non sapendo neanche come fare e peraltro demandando alle famiglie il modo di controllare i ragazzi? E lo dice una persona che è contro i social, io li vieterei dai 0 agli 80 anni. Però, non raccontiamoci che i social hanno fatto male ai ragazzi perché li usano loro e non perché li usano gli adulti.



Cosa consiglia, dunque, ai genitori per relazionarsi con i figli adolescenti?

La sera, a tavola, smettiamola di chiedere ai figli di spegnere il cellulare, piuttosto chiediamo loro 'Come va oggi su Internet?', leggiamo le lettere più fastidiose e sentiamo cosa ne pensano. La violenza giovanile non avviene perché i ragazzi hanno avuto troppo, ma perché non hanno potuto legittimare le emozioni costitutive dell'essere umano: paura, tristezza e rabbia. Accettiamo che facciano parte della crescita e ascoltiamole.