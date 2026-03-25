Coltelli a scuola, tutti i precedenti: da La Spezia a Bergamo

La Spezia, Abbiategrasso, Sesto San Giovanni, Varese fino ad arrivare a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'emergenza coltelli a scuola non si ferma. Secondo i numeri raccolti dall'Istituto di fisiologia clinica del CNR, nel 2025 sono stati ben 87mila gli studenti tra i 15 e i 19 anni che hanno usato una lama in ambito scolastico per intimidire o ferire qualcuno.