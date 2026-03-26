L'ARRIVO, L'ASSALTO E LA FUGA

Prof accoltellata a Bergamo, lo studente in azione: ecco il video

Proseguono le indagini dei carabinieri per verificare se qualcuno fosse a conoscenza dell'aggressione

26 Mar 2026 - 11:05
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