Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato dalla Finlandia il secondo presunto responsabile

A carico del gruppo il gip del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di lesioni gravissime, sulla base delle indagini della Procura capitolina. I responsabili sono stati identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della Questura di Roma. Successivamente sono stati rintracciati all'estero, tra Finlandia e Romania, dove erano detenuti anche per altri reati.