Rientro in Italia

Aggressione allo youtuber Cicalone: estradato dalla Finlandia il secondo presunto responsabile

Il 39enne romeno è accusato di lesioni gravissime insieme ad altri complici

20 Apr 2026 - 10:54
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È arrivato in Italia dalla Finlandia il secondo presunto aggressore dello youtuber Simone Cicalone. Il 39enne romeno è stato scortato dalla Polizia e fatto atterrare all'aeroporto di Fiumicino. L'uomo è indagato per l'aggressione avvenuta lo scorso 12 novembre nei pressi della fermata della metropolitana "Ottaviano" a Roma. Secondo gli inquirenti, avrebbe agito insieme ad altri tre complici.

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Le accuse

 A carico del gruppo il gip del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di lesioni gravissime, sulla base delle indagini della Procura capitolina. I responsabili sono stati identificati dagli agenti del nucleo PolMetro della Questura di Roma. Successivamente sono stati rintracciati all'estero, tra Finlandia e Romania, dove erano detenuti anche per altri reati.

I precedenti

 Uno dei complici era già stato estradato lo scorso 27 febbraio. Anche lui era stato preso in consegna dalla Polizia all'arrivo a Fiumicino e trasferito in carcere.Il 39enne era stato fermato in Finlandia lo scorso dicembre per furto in abitazione. Dopo le procedure di estradizione, è stato trasferito in Italia e ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'aggressione

 Lo youtuber era stato aggredito da cinque persone in zona San Pietro, a Roma. Cicalone, autore di video da migliaia di visualizzazioni in cui denuncia la presenza di borseggiatori all'interno delle metro, aveva postato sul suo profilo Instagram il racconto dell'accaduto commentando: "Infami veri, da dietro, in dieci". 

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