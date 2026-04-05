Pavia, aggredisce un 17enne per un video su TikTok: denunciato un 24enne
Al rifiuto di cancellare il filmato, l'aggressore ha reagito minacciando il minore con un taglierino
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Prima una testata, poi un tentativo di accoltellamento con un taglierino. E tutto per aver postato un video su TikTok. A Gambolò, in provincia di Pavia, un giovane di 17enne è stato aggredito da un 24enne, che gli ha provocato un'escoriazione al volto perché aveva girato un video sul social cinese in cui il maggiorenne era stato ripreso in maniera indiretta. Al rifiuto di cancellare il reel, il minorenne sarebbe stato colpito con una testata al volto. Successivamente, l'aggressore avrebbe preso un taglierino tentando di colpirlo, senza riuscirvi.
Sul posto sono giunti carabinieri di Gambolò, ma non hanno trovato l'aggressore e i suoi amici che si erano già allontanati. Le forze dell'ordine hanno identificato il 24enne grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'accaduto e poi denunciato il giovane uomo per aggressione a un minore: per lui è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia. Le attività investigative proseguono al fine di chiarire ulteriori dettagli sull'episodio. Il minore è stato medicato dal personale sanitario e successivamente affidato ai genitori.