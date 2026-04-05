Pavia, aggredisce un 17enne per un video su TikTok: denunciato un 24enne

Sul posto sono giunti carabinieri di Gambolò, ma non hanno trovato l'aggressore e i suoi amici che si erano già allontanati. Le forze dell'ordine hanno identificato il 24enne grazie alle testimonianze raccolte sul luogo dell'accaduto e poi denunciato il giovane uomo per aggressione a un minore: per lui è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia. Le attività investigative proseguono al fine di chiarire ulteriori dettagli sull'episodio. Il minore è stato medicato dal personale sanitario e successivamente affidato ai genitori.