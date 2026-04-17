Omicidio Massa, il padre di uno dei ragazzi fermato per l'aggressione: "Se uno ti viene ad attaccare è normale reagire"

"Io credo che mio figlio sia innocente, è un bravo ragazzo. Sono dispiaciuto, una cosa del genere non deve succedere mai. Lui non è il tipo che lancia bottiglie contro i locali" ha detto il padre di Ionut Alexandru Miron all'inviato del programma di Rete 4. "Se uno ti viene ad attaccare è normale reagire" prosegue definendo quanto accaduto una reazione a una aggressione. Per i legali dei ragazzi fermati a far scoppiare la rissa infatti sarebbe stato Bongiorni con una testata.