Massa, l'autopsia su Bongiorni: "Gravissima emorragia, la mandibola spostata per i colpi"
Convalidato il fermo del 17enne. Sabato i funerali della vittima
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Il medico legale che ha condotto a Genova l'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa davanti agli occhi del figlio di 11 anni, si è dato 30 giorni di tempo per la consegna della relazione. Tuttavia, sono emerse delle indiscrezioni sull'esame autoptico: come riporta Il Messaggero, Bongiorni "avrebbe riportato una gravissima emorragia cranica" e la mandibola sarebbe "stata spostata dai colpi ricevuti".
Cinque giovani sono accusati dell'omicidio: due maggiorenni - Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi in carcere - e tre minorenni, tra cui il 17enne che sarebbe stato una promessa della boxe. Come riporta Il Tirreno, giovedì, è stato convalidato il fermo del 17enne ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.
Per i funerali lutto cittadino a Massa
I funerali dell'uomo, riporta sempre Il Tirreno, si terranno sabato 18 aprile, alle 15, nel Duomo di Massa. È stato proclamato il lutto cittadino.