Massa, l'autopsia su Bongiorni: "Gravissima emorragia, la mandibola spostata per i colpi"

Il medico legale che ha condotto a Genova l'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa davanti agli occhi del figlio di 11 anni, si è dato 30 giorni di tempo per la consegna della relazione. Tuttavia, sono emerse delle indiscrezioni sull'esame autoptico: come riporta Il Messaggero, Bongiorni "avrebbe riportato una gravissima emorragia cranica" e la mandibola sarebbe "stata spostata dai colpi ricevuti".