Comunali a Pescara, riconfermato il candidato di centrodestra Carlo Masci: "Sarò il sindaco di tutti"
Il primo cittadino in carica commenta la rielezione in seguito all'annullamento parziale del Consiglio di Stato: "Un risultato incredibile"
"Sarò il sindaco di tutti, mi aspettavo un grande risultato ma così è incredibile". Sono le prime parole di Carlo Masci dopo l'ormai certa ri-elezione a sindaco di Pescara dopo il voto che si è svolto in 23 sezioni in seguito all'annullamento parziale del Consiglio di Stato per "gravi" violazioni. Così, dopo la ripetizione del voto in 23 delle 170 sezioni cittadine del giugno 2024, Masci ha ottenuto una percentuale che sfiora il 60%, ottenendo così complessivamente una percentuale superiore al 50% dei voti che basta per evitare il ballottaggio, come era già successo nel 2024.
La riconferma
In particolare, nelle consultazioni bis con un'affluenza del 55,94% e 7.811 votanti, Masci, nelle 23 sezioni ha ottenuto una percentuale di voti che, mentre è ancora in corso il conteggio definitivo delle ultime sezioni, ha sfiorato in alcuni momenti il 60%. Numeri che in ogni caso non permettono una rimonta al centrosinistra, con il candidato Carlo Costantini.
Non sono bastati, dunque, a ribaltare l'esito della scorsa tornata elettorale i voti di Costantini al termine di una campagna elettorale senza esclusione di colpi. Mentre per il Civico Pettinari non si è ripetuto l'exploit di giugno 2024 ed è andato al di sotto delle aspettative nelle sezioni scrutinate.