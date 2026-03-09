Comunali a Pescara, riconfermato il candidato di centrodestra Carlo Masci: "Sarò il sindaco di tutti"

"Sarò il sindaco di tutti, mi aspettavo un grande risultato ma così è incredibile". Sono le prime parole di Carlo Masci dopo l'ormai certa ri-elezione a sindaco di Pescara dopo il voto che si è svolto in 23 sezioni in seguito all'annullamento parziale del Consiglio di Stato per "gravi" violazioni. Così, dopo la ripetizione del voto in 23 delle 170 sezioni cittadine del giugno 2024, Masci ha ottenuto una percentuale che sfiora il 60%, ottenendo così complessivamente una percentuale superiore al 50% dei voti che basta per evitare il ballottaggio, come era già successo nel 2024.