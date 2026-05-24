Amministrative 2026, i capoluoghi di provincia al voto a maggio
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Elezioni amministrative al via. Seggi aperti per gli 894 Comuni al voto in Italia per la tornata elettorale in programma oggi e domani. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne: gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali e le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti.
Possibile il voto disgiunto - Nei Comuni sopra i 15mila abitanti, è possibile votare per il candidato sindaco e per una delle liste a lui collegate, tracciando una croce sul nome o sul simbolo di una delle liste che lo sostengono. È inoltre possibile votare il candidato sindaco e una lista che non sia collegata a lui. Infine è consentito il voto disgiunto: un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista che non sostiene la coalizione del sindaco prescelto. Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, non è invece consentito il voto disgiunto perché ogni candidato sindaco è sostenuto da una sola lista.
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