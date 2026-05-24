Elezioni amministrative al via. Seggi aperti per gli 894 Comuni al voto in Italia per la tornata elettorale in programma oggi e domani. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne: gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali e le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alla chiusura dei seggi, inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti.