Garlasco, la consulente di Andrea Sempio: "Siamo certi si tratti di contaminazione"

Per sostenere questa tesi, Baldi ha fornito alla procura un’integrazione alle consulenze già depositate, un documento che raccoglie una serie di pubblicazioni scientifiche internazionali ritenute rilevanti per spiegare come la contaminazione possa verificarsi in contesti quotidiani e in modo del tutto involontario. Studi che, secondo la genetista, rafforzano l’ipotesi difensiva e mostrano quanto sia facile trasferire materiale biologico attraverso oggetti di uso comune.