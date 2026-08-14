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In poco più di un anno, dall'apertura del nuovo filone di indagine della Procura di Pavia che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto. Non soltanto per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata: dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto della casa in cui viveva, adesso il commesso 38enne perderà il lavoro.
I motivi
Il 31 agosto Sempio sarà licenziato, insieme a tre colleghi, per via di un cambio di gestione. Come riporta Il Messaggero, l'uomo spera di essere riassunto, ma l'eccessiva attenzione (dei media e non solo) potrebbe portare il nuovo proprietario del negozio di telefonia a optare per diverse figure.
Poco fa lo "sfratto"
Gli stessi motivi avevano spinto, qualche mese fa, il proprietario dell'appartamento di Voghera in cui Sempio viveva in affitto a non rinnovargli il contratto: caos e giornalisti appostati infastidivano gli altri inquilini. Per questo, già da un po' l'uomo è tornato a vivere con i genitori, avendo modo, così, di stare accanto alla madre dimessa dall'ospedale due settimane fa, dove era stata ricoverata a metà giugno per aver tentato di togliersi la vita.
I prossimi step
Sempio aspetta anche un'altra data, che forse lo preoccupa ancora di più: il 28 settembre, termine ultimo per la chiusura delle indagini preliminari che potrebbe significare l'inizio del processo. E tutto, a pochi giorni dal 19esimo anniversario del delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007.