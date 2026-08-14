Gli stessi motivi avevano spinto, qualche mese fa, il proprietario dell'appartamento di Voghera in cui Sempio viveva in affitto a non rinnovargli il contratto: caos e giornalisti appostati infastidivano gli altri inquilini. Per questo, già da un po' l'uomo è tornato a vivere con i genitori, avendo modo, così, di stare accanto alla madre dimessa dall'ospedale due settimane fa, dove era stata ricoverata a metà giugno per aver tentato di togliersi la vita.