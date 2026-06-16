Garlasco, le accuse della Procura nell'interrogatorio ad Andrea Sempio: i video inediti

Il diario - In un passaggio dedicato alle perquisizioni domiciliari il magistrato afferma che qualcosa è stato trovato ma ammette che in realtà "manca tantissimo" soprattutto per il periodo precedente all'archiviazione alla seconda indagine, avvenuta nel 2017. "Anche sui diari è tutto successivo, quello che è avvenuto prima non essendo stata fatta una perquisizione non c'è", afferma. Secondo la Procura, gli appunti offrirebbero elementi interessanti dal punto di vista personologico evidenziando "criticità nella sfera relazionale, in particolare con le ragazze". Sui diari di Sempio, Armando Palmegiani, consulente per la difesa, afferma: "Lui probabilmente getta gli scritti ma non lo fa dopo l'archiviazione, potrebbe essere stato prima. Non si può dire che visto che non ha il dato allora l'ha buttato".