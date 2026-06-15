Delitto di Garlasco, l’avvocato di Stasi sulla scarcerazione: "È merito del percorso di Alberto, però non è ancora un uomo libero"

Dopo l'affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, il suo legale Antonio De Rensis è intervenuto lunedì 15 giugno a "Morning News" per commentare il provvedimento disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

"Alberto ha iniziato un percorso di riavvicinamento ad una vita normale - le parole dell'avvocato De Rensis - ciò che accaduto è merito del suo percorso, dell'avvocato Giada Bocellari che gli è stata a fianco per molto tempo, quindi Alberto con il proprio comportamento, come hanno stabilito i giudici, ha meritato questo beneficio".