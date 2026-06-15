Delitto di Garlasco, l’avvocato di Stasi sulla scarcerazione: "È merito del percorso di Alberto, però non è ancora un uomo libero"
A "Morning News" De Rensis sull'affidamento in prova ai servizi sociali: "Dobbiamo concentrarci affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti"
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Dopo l'affidamento in prova ai servizi sociali di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, il suo legale Antonio De Rensis è intervenuto lunedì 15 giugno a "Morning News" per commentare il provvedimento disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.
"Alberto ha iniziato un percorso di riavvicinamento ad una vita normale - le parole dell'avvocato De Rensis - ciò che accaduto è merito del suo percorso, dell'avvocato Giada Bocellari che gli è stata a fianco per molto tempo, quindi Alberto con il proprio comportamento, come hanno stabilito i giudici, ha meritato questo beneficio".
"Non è ancora un uomo libero - ha sottolineato il legale De Rensis - ed è soprattutto un uomo condannato e noi adesso dobbiamo concentrarci, come ha detto la mia collega con un po' più di serenità dal punto di vista umano, affinché possa essere acclarata la sua estraneità ai fatti che noi abbiamo il legittimo diritto di rivendicare, pur rispettando una sentenza di condanna".
"Alberto ha preso un appartamento in affitto - ha aggiunto il legale - dove intende ricostruirsi piano piano la propria vita, quello che saranno le determinazioni della casa familiare sono questioni che spettano alla mamma e a lui, lui certamente abita nell’hinterland di Milano".