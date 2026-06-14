Delitto di Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere: i regali lasciati al compagno di cella

Prima di dirigersi verso un'uscita secondaria assieme alla sua legale Giada Bocellari, Stasi ha regalato al suo compagno di cella un ventilatore e un mini-frigo: ha poi fatto le valige e salutato il direttore dell'istituto penitenziario, Giorgio Leggieri, gli agenti, gli educatori e i detenuti con i quali ha condiviso 10 anni di vita.