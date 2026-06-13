Garlasco, Alberto Stasi dal pm Napoleone: "Io e Chiara non abbiamo mai fumato eppure in casa c'era della cenere"
"Quarto Grado" rivela il filmato delle "Sommarie informazioni testimoniali" acquisite dal procuratore della Repubblica di Pavia
© Da video
"Quarto Grado" trasmette in esclusiva una parte del video delle Sit di Alberto Stasi acquisite dal procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone. Sentito nel maggio 2025, Alberto Stasi ha evidenziato due dettagli sulla villetta di Garlasco. "Una cosa che non mi sono mai spiegato è il pezzetto del muretto di cinta rotto nel punto in cui sostanzialmente ho scavalcato, ma non sono stato io e i carabinieri credo che abbiano detto di non averlo rotto loro" dice Stasi.
"Se non sbaglio anche i genitori di Chiara avevano detto che alla loro partenza il muro era intatto. Questa è una cosa che nessuno ha mai approfondito in realtà e che secondo me lì qualcuno può avere anche scavalcato…" prosegue. "Un'altra cosa che mi ha lasciato una domanda, un'anomalia, è che sia io sia Chiara non abbiamo mai fumato e mi pare che nel posacenere in casa c'era della cenere. I genitori di Chiara fumavano ma erano già dieci giorni che erano fuori quindi quella cenere di chi era?! Ecco cose di questo tipo mi sono venute alla mente" commentava Stasi.
Poi l'attenzione agli scritti di Andrea Sempio che secondo il pm "aveva l'abitudine di scrivere il percorso della sua vita": "Io non ho questa abitudine - dice Stasi che ribadisce - Mai visto e mai sentito prima Sempio. Non sapevo della sua esistenza".