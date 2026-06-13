Garlasco, Alberto Stasi dal pm Napoleone: "Io e Chiara non abbiamo mai fumato eppure in casa c'era della cenere"

"Se non sbaglio anche i genitori di Chiara avevano detto che alla loro partenza il muro era intatto. Questa è una cosa che nessuno ha mai approfondito in realtà e che secondo me lì qualcuno può avere anche scavalcato…" prosegue. "Un'altra cosa che mi ha lasciato una domanda, un'anomalia, è che sia io sia Chiara non abbiamo mai fumato e mi pare che nel posacenere in casa c'era della cenere. I genitori di Chiara fumavano ma erano già dieci giorni che erano fuori quindi quella cenere di chi era?! Ecco cose di questo tipo mi sono venute alla mente" commentava Stasi.