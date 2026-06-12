Delitto di Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere: ottiene l'affidamento in prova

Alberto Stasi esce dal carcere. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. Già la procura generale aveva dato parere favorevole all'affidamento in prova. Stasi era in regime di semilibertà dal 2025, quando la Cassazione aveva giudicato "positivo" il suo percorso di risocializzazione. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio.