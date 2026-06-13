Delitto di Garlasco, i giudici: "Stasi può uscire dal carcere, via libera all'affidamento"

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Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa due anni di pena con la misura alternativa al carcere.
I detenuti di Bollate ai giornalisti: "Stasi è a casa, perdete tempo"
"Cosa aspettate qua davanti? Stasi non è qui ma a casa in licenza, fino a domenica sera non torna, qui perdete tempo". Con queste parole alcuni detenuti della casa circondariale di Bollate, in uscita per recarsi al lavoro, si sono rivolti ai giornalisti assiepati già di primo mattino nel parcheggio antistante l'ingresso del carcere. La circostanza è stata confermata anche da un agente della polizia penitenziaria in uscita dall'istituto.