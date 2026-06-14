Delitto di Garlasco, il silenzio dei Poggi e la stanchezza del Comune "spegnete i riflettori"

La stessa madre di Chiara, che non ha mai negato una sua riflessione, risponde al telefono come sempre con estrema cortesia, ma adesso per la prima volta davvero non se la sente di dire cosa pensa della scarcerazione definitiva di Stasi che commenta dicendo: "Non ho niente da dire". Anche il sindaco del Comune, Simone Molinari, in carica da quasi cinque anni alla guida di una civica di centrodestra vorrebbe spegnere la ribalta. "Purtroppo - dice - è diventato tutto molto pesante, compresi i commenti di chiunque possa avere la possibilità di rispondere. Ogni post su Garlasco è pieno di commenti stupidi e di cattiveria inutile. I cittadini vogliono verità come tutti, ma l'attenzione mediatica ha certamente leso la nostra città. Non è colpa di nessuno ma è diventata una situazione molto pesante, che ci auguriamo possa presto concludersi. L'attenzione rimane sul ricordo di Chiara e per la sua famiglia". Alla fine di marzo l'esasperazione era arrivata anche in consiglio comunale con la proposta di querelare chi, soprattutto sui social, "sta infangando il nome della città".