Garlasco, la madre di Andrea Sempio ricoverata d'urgenza in ospedale: "Overdose di farmaci"

La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza al Pronto Soccorso, dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante "Dentro la Notizia", attraverso le parole del suo legale, Liborio Cataliotti, che conferma l’accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. "È stata una overdose di farmaci", ha detto.